Faites-vous partie de ces nombreux Français qui ont déjà espionné le smartphone de leur conjoint(e) ?

Cependant, les chiffres ne sont pas les mêmes selon l'âge et le sexe. Si le snooping est plus fréquent chez les jeunes, il l'est aussi davantage chez les femmes. Ainsi, chez les moins de 35 ans, près d'un homme sur deux (56 %) et deux femmes sur trois (67 %) le pratique, contre respectivement 30 et 36 % chez les plus de 35 ans. En revanche, la tendance s'inverse chez les moins de 25 ans, où les hommes en couple sont ceux qui espionnent le plus (49 % pour eux contre 36 % pour les femmes).