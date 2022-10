Faites attention, votre "ex" connaît peut-être certains de vos mots de passe !

Parmi les situations les plus dénoncées après l'utilisation abusive d'un mot de passe, les Français ont fait remonter, à 29 %, le cas où la personne a modifié les paramètres du compte de l'ex-partenaire ou de son appareil. On trouve aussi celui où elle a changé son mot de passe et bloqué son accès (22 %), sans oublier le fait d'importuner ses amis par l'envoi de spams (à 22 %), ou celui de se faire géolocaliser (21 %). Si vous craignez de vous faire épier par votre ex, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire : changement de mot de passe, double authentification et fin de la géolocalisation en priorité.