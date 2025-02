En clair, l'opération, gros coup marketing, incite les utilisateurs à lancer l'application et à enchaîner les leçons quotidiennement. Dans l'application, il suffit de jouer normalement. Duolingo fournit également un classement des pays les plus impliqués. Les États-Unis sont actuellement en tête, suivis de l'Allemagne et de la Chine. La France se situe en septième position.

Et parce qu'il n'y a pas de petit profit, la boutique Duolingo propose un pin’s à l’effigie de Duo « décédé », vendu 9,95 euros. L'objectif est de générer du trafic et de capter l'attention.

Cette résurrection permettra-t-elle aux utilisateurs les plus actifs de se voir offrir un abonnement premium ? En tout état de cause, ce coup de com' vise à encourager les utilisateurs à prendre un abonnement premium à l'application, ne serait-ce que pour ne plus voir leur progression entrecoupée de publicités. La question se pose de savoir ce qui se passera lorsque la jauge sera remplie. Cette action a déjà permis un coup médiatique important, repris par de nombreux médias, dont la chanteuse Dua Lipa.