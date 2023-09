Duolingo : bientôt des cours de mathématiques et de musique

Son expérience musicale contiendra des « centaines » d'exercices et plus de 200 « airs amusants et familiers ». Comme pour l'apprentissage des langues, les leçons seront interactives et ludiques. Pour l'heure, Duolingo n'a pas donné de détails sur sa nouvelle fonctionnalité, qu'elle présentera plus en profondeur lors de son événement Duocon le 11 octobre prochain.