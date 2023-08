Les données de 2,6 millions de comptes Duolingo ont fuité, à cause d'une faille qui ne date pas d'hier !

Duolingo, c'est cette application mobile dédiée à l'apprentissage des langues étrangères, disponible depuis plus de dix ans déjà. Avec sa méthode de ludification (et de nombreux posts sponsorisés sur les réseaux sociaux), Duolingo attire de nombreux utilisateurs (plus de 70 millions), notamment des jeunes, puisque la moitié des abonnés seraient âgés de 18 à 34 ans.