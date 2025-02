Kriz4liD

Mon fils est accro aussi à Duolingo, mais bon , je préfère qu il fasse ça plutôt que de jouer a Candy crash ou Fortnite.

Sinon, il arrive à sortir des phrases en espagnol et allemand, il sait traduire le nom des objets et aliments, en un peu plus d un an , je trouve que c’est bien, mais rien ne vaut un bon apprentissage à l école.