« C'est le type d'outil pédagogique que nous rêvions de créer depuis des années, mais qui n'est possible qu'aujourd'hui grâce aux dernières avancées en matière d'IA générative. Il s'agit de notre fonction d'entraînement à la conversation la plus avancée à ce jour et elle offre le type d'opportunité d'apprentissage qui n'était auparavant accessible qu'à ceux qui pouvaient se permettre de voyager ou d'embaucher un tuteur », estime Luis von Ahn, cofondateur et P.-D.G de Duolingo.