Et tout cela est rendu possible grâce à l'intelligence artificielle. « L'IA, ce n'est pas que Mistral ou ChatGPT, c'est aussi utile pour commander des robots, les réseaux neuronaux de l'IA vont envoyer à l'exosquelette des ordres permettant de simuler la marche et permettre de bouger les jambes sans tomber », explique Jean-Louis Constanza.