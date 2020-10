Après l'armée, c'est l'industrie automobile qui s'intéresse aux exosquelettes

Et pour cause, malgré le développement des chaînes de production automatisées, les travailleurs humains sont toujours présents. Aussi, selon

Xu Zhenhua, fondateur de ULS Robotics, différentes entreprises « mettent l'accent sur les responsabilités sociales et la protection du travail », et cherchent à réduire drastiquement les accidents du travail. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'entreprise chinoise développe actuellement trois exosquelettes destinés à l'industrie automobile.