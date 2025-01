Une information qui vient donc confirmer une nouvelle précédente, sortie au début de la semaine par le Financial Times, qui faisait état d'un plan d'investissement de ByteDance de 12 milliards de dollars dédié aux infrastructures IA. Et il y aura quelques grands gagnants qui profiteront au mieux de cet argent frais.

Toujours selon Reuters, ce sont d'abord deux entreprises chinoises, à savoir Huawei, et Cambricon Technologies, le concepteur de puces pour l'intelligence artificielle, qui devraient recevoir le plus de commandes. Le troisième grand gagnant sera la société devenue inévitable quand on parle d'intelligence artificielle : NVIDIA. ByteDance est à l'heure actuelle déjà le plus gros acheteur de la puce H20, la puce NVIDIA la plus avancée qui puisse être vendue sur le marché chinois sans contrevenir aux sanctions américaines. Et demain, les commandes devraient être encore plus massives semble-t-il !