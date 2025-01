Auparavant simple application de gestion de fichiers et d'économie d'espace, Files by Google a bénéficié d'un certain nombre de modifications et dispose désormais d'une grande variété de fonctionnalités, notamment une intégration de Gemini pour la gestion des PDF ou encore la protection des fichiers. En mars 2021, l'application Files de Google passait le cap du milliard de téléchargements.