Vay a développé un système de conduite innovant : des conducteurs professionnels pilotent les véhicules à distance depuis des postes de commande. Ces postes sont équipés de volants, pédales et écrans qui reproduisent l'environnement du véhicule en temps réel. Thomas von der Ohe précise : « Notre principe de base en matière de sécurité, c'est que le conducteur à distance peut prendre la décision. »

Cette nouvelle façon de concevoir le transport fait se retourner derrière elle par rapport à la conduite autonome. Elle utilise des caméras moins sophistiquées que celles des voitures autonomes, qui nécessitent une batterie de capteurs et de radars. Le fait de s'appuyer sur un conducteur humain dispense Vay « de générer des tonnes de simulations », utilisées en IA pour s'assurer que le logiciel réagira de manière adéquate en toutes circonstances.

Depuis son lancement il y a un an, Vay a fait passer sa flotte de deux à 30 voitures et a effectué environ 6 000 trajets. La société espère atteindre la rentabilité dans les deux ans et prévoit d'étendre sa flotte à 100 véhicules dans la région de Las Vegas d'ici fin 2025.