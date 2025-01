Francis7

Il est jaloux de la place d’Apple. Et pourquoi faudrait-t-il que l’on soit constamment dans une dynamique d’invention géniale ? Au bout d’un moment on a fait le tour des basoins alors ce n’est pas vraiment la peine d’en inventer d’autres, d’en créer d’autres. Après il dira que c’est pour saigner les gens ? Ceci dit, ce qu’il y a de vrai, c’est qu’Apple, c’est cher mais pas tant que cela. Dans le monde de Microsoft et des PC, on sait faire cher aussi, ô que si !

Et lui-même qu’est-ce qu’il a inventé à part FaceBook, si l’on peut appeler cela une géniale invention ? Pour ça oui, il a été un génie d’invention de l’exploitation de la bêtise humaine par procuration. Ensuite, il s’en lave les mains car il y a liberté d’expression alors peu importe si les gens s’en servent pour se saigner entre-eux et eux-mêmes !