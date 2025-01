Sodium

Kriz4liD: Kriz4liD: Il faut surtout rendre justice aux personnes laissées, je trouve que quand une accusation est fausse, les femmes s en sortent indemnes, mais l accusé lui il continue de subir ces accusations.

Heu non, une femme qui porte plainte pour agression sexuelle, surtout venant d’un personnage public, subira systématiquement du harcèlement de la part de la fachosphère, même quand il a pu être prouvé que l’accusation était justifiée, tandis qu’un homme n’en tire souvent aucune conséquence.

Des mecs comme Depardieu ou PPDA, on se dit au bout d’un moment que PEUT-ÊTRE on pourrait envisager de leur retirer la légion d’honneur. Polanski a eu un Oscar pour son film J’accuse malgré le fait que sa culpabilité ne fasse plus de doute et c’était symbolique, un gros doigt d’honneur aux femmes qui tentent de s’extraire des pattes du patriarcat. Pour leurs victimes par contre, la réputation est généralement ruinée et les faits les poursuivront toutes leurs vies.

Croire que les femmes sont avantagées dans ce genre de cas démontre une totale absence de connaissance de la réalité du sujet.