Lors d'une séance de questions-réponses avec la presse au cœur du temple mondial de l'innovation technologique, le PDG star du mastodonte de Santa Clara a donné son avis sur un des sujets les plus brûlants de ces dernières années. Les relations entre l'homme et la machine, et plus particulièrement sa conception d'un écosystème numérique intégré aux processus industriels contemporains. Une approche qui reflète les ambitions d'un groupe devenu incontournable dans le paysage technologique mondial, dont la capitalisation boursière a littéralement explosé, dépassant même celle d'Apple.