Essayez de visualiser une machine capable de répondre instantanément et sans erreurs à n'importe quelle question de son domaine de compétence. Pas de temps de calcul, pas d'approximation, pas d'erreur possible. Les LLM comme ChatGPT ou Gemini sont conçus pour s'approcher au plus près de cette idéalisation, mais sont très loin d'y parvenir.

Les oracles informatiques incarnent cette perfection théorique. Chaque oracle est spécialisé dans un type précis de problème : certains déterminent si un nombre est premier, d'autres trouvent le chemin le plus court dans un réseau complexe. On peut les voir comme des « boîtes noires » magiques qui nous donnent la réponse parfaite, sans que nous ayons besoin de comprendre le processus de calcul.

Cette conception, née dans les années 1970, permet aux chercheurs d'explorer une question fondamentale : qu'est-ce qui rend un problème véritablement difficile à résoudre ? En effet, tous les problèmes mathématiques ne se valent pas. Certains, comme l'addition de deux nombres, sont relativement simples. D'autres, comme la factorisation de grands nombres en leurs composants premiers, résistent aux méthodes de calcul traditionnelles depuis des décennies.