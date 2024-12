Le parquet a aussi lancé un appel à témoins. L'influenceur Tom Monopoly est très présent sur les réseaux sociaux. Il compte ainsi plus de 100 000 abonnés sur Instagram, et près de 106 000 sur TikTok. Il affiche sur ces mêmes plateformes une réussite insolente, avec selon lui 84 biens détenus, et la création de onze sociétés en sept ans.

À l'heure actuelle, celui qui a longtemps vécu dans la région de Montbéliard serait domicilié dans une île de l'océan Indien. Cinq plaintes ont déjà été déposées contre lui de la part de personnes vivant un peu partout à travers le territoire français. Avec l'appel à témoin, la justice espère pouvoir centraliser le dossier. « En décortiquant chacune de ces plaintes, de ces signalements, on comprend qu’effectivement, il y a potentiellement un nombre important de personnes qui peuvent être concernées par le même type d’agissements » a indiqué le procureur.