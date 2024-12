Les applications se développent et s'améliorent au fil du temps et des années. Et ce au point où certains smartphones produits il y a un certain temps ne sont plus compatibles avec cette même application. Pour WhatsApp, ça s'est encore traduit au mois de septembre dernier par la fin de la compatibilité de l'application avec plusieurs modèles de smartphones. Et une autre fournée d'appareils va suivre le 1ᵉʳ janvier prochain.