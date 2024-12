Hanandano

Ah ah vous n’avez rien compris @Sodium @Martin_Penwald ! Mais ça c’est parce que vous êtes des écolos collectivistes envieux et jaloux avec des envies de montrer que vous êtes plus malin que les autres (je crois que j’ai tout mis la, hésitez pas à me dire si j’oublie des trucs) Si Mr. Musk est sous le coup d’enquêtes c’est bien la preuve qu’il gêne ! Heureusement, lui et Donald Trump vont sauver le monde en colonisant la lune en mars ! Et s’il n’y a pas de preuves de ce que j’affirme c’est bien la preuve que quelqu’un efface les traces.

Eviv Ksum !

Ps. @Samir.R la source ici n’est pas engadget mais le New York Time. Engadget ne fait que relayer le truc.