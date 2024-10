Elon Musk aurait-il une ligne directe avec Vladimir Poutine ? C'est ce que l'on pourrait penser, à la lecture d'un article que vient de publier le Wall Street Journal. Selon le grand média américain, le patron de Tesla aurait été « en contact régulier depuis 2022 » avec le président russe, Vladimir Poutine.

Pour appuyer son affirmation, le Wall Street Journal affirme que l'information aurait été « confirmée par plusieurs actuels et anciens officiels américains, européens et russe. » Du côté du Kremlin, on nie vivement, les services de la présidence russe affirmant qu'il n'y aurait jamais eu qu'un seul contact téléphonique entre les deux hommes, et qu'il daterait d'avant 2022.