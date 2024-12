Pernel

Ouais, c’est une épidémie j’ai l’impression. Les gens sont de plus en plus seuls au monde sur la route, c’est affligeant. Je ne compte plus les gens (souvent âgés) qui me grillent la priorité sans même me regarder alors que j’ai mon pare-choc à moins d’un mètre de leur portière… les gens qui roulent trop vite, qui zigzag, qui arrive sur un parking à sens unique dans le mauvais sens et qui t’engueulent parce que tu ne leur fait pas la place… C’est fou comment l’humain de tous bords et âges arrivent à s’en foutre des autres et des règles pourtant si simples. Et après on va se demander pourquoi les assurances sont si chères, vu le nombre de gens qui font n’importe quoi, c’est pas étonnant.