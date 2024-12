Si cette équipe de chercheurs a développé ce matériau, ce n'est pas un hasard. Les substituts synthétiques actuels, bien que largement disponibles, présentent des inconvénients majeurs : temps de biodégradation excessif, intégration osseuse sous-optimale ou risques inflammatoires.

Les coraux naturels ont déjà été utilisés pour remplacer des os humains dans les années 1990. Toutefois, ils sont aujourd'hui largement menacés par le réchauffement climatique et leur disponibilité dans la nature est insuffisante. D'où l'avantage de créer des substituts en 3D.

Cette technologie pourrait non seulement améliorer l'accès aux greffes, mais également réduire les coûts médicaux si jamais elle fait l'objet production industrielle optimisée. « Notre invention comble le fossé entre les substituts synthétiques et les greffons naturels », souligne le Pr. Xia. « Nous avons démontré qu'il est possible de créer un matériau sûr, efficace et productible à grande échelle pour répondre aux besoins mondiaux. Cette avancée pourrait éliminer la nécessité de recourir à des greffes osseuses provenant de donneurs, résolvant ainsi les problèmes éthiques et d'approvisionnement liés à ces procédures ».

Pour le secteur médical, l'impression 3D est un outil extrêmement puissant et ses applications se multiplient ces dernières années : modèles anatomiques pour la formation chirurgicale, implants dentaires personnalisés, dispositifs orthodontiques sur mesure. Les bioimprimantes les plus sophistiquées permettent même la création de tissus organiques ou d'organes complexes à partir d'échantillons humains.

Prochaines étapes pour le Pr. Xia et son équipe : continuer les essais cliniques à plus grande échelle, optimiser les propriétés de leur matériau miracle et surtout démontrer qu'il est économiquement viable. De nombreuses innovations de ce type n'ont pas vu le jour en raison de ce dernier point.