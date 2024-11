On se dit peut-être que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) pourrait être la solution à ces impairs juridiques. Car armée de nouveaux outils issus de la loi SREN, elle sera capable dès l'année prochaine de combler ces brèches réglementaires, en gagnant qui plus est du temps. Le ministère de la Culture travaille d'ailleurs sur une liste noire des sites pornographiques, qui permettra un blocage plus systématique et précis.