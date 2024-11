Du côté de chez Google, on cherche sans cesse à améliorer l’accessibilité et l’expérience utilisateur, en conservant au maximum l'utilisateur sur une page Google, et tant pis donc s'il faut pour cela limiter la diversité des sources d'information accessibles par les internautes en absorbant directement les contenus des magazines Web.

Nombreux sont les éditeurs à accuser Google d'agir de manière toujours plus déloyale envers les sites Web, et ces derniers peuvent demander à être exclus de cette fonction Page Annotation sur iOS (activée par défaut), en remplissant ce formulaire.