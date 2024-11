Le démarchage téléphonique a la peau dure, toujours là à interrompre nos journées et à mettre notre patience à rude épreuve. Si décrocher par erreur arrive à tout le monde, savoir quoi dire (et quoi éviter) peut faire toute la différence pour raccrocher rapidement et éviter les rappels. Dans cet article, découvrez des phrases efficaces pour couper court à ces échanges, des astuces pour ne plus être dérangé, et de précieux conseils et recommandations pratiques pour protéger votre tranquillité à long terme.