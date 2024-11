L'application Notes d'Apple est aussi vieille que l'iPhone, et l'on a tendance à l'oublier. Pourtant, le logiciel est l'un des plus utilisés par les utilisateurs d'iOS ainsi que par les possesseurs d'iPad ou de Mac. Notes s'est considérablement développée en quelques années et n'est pas qu'un simple bloc-notes. Elle permet de dessiner, de créer des listes, d'insérer des tableaux, ou encore de verrouiller des notes par mot de passe, ou à l'inverse de les partager avec des amis et des collègues pour ajouter des idées en équipe.