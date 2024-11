Il est difficile de ne pas sourire en entendant l'un des patrons de la Tech mondiale pousser la chansonnette sur ce morceau aux paroles très explicites. Entre « Secoue ce c**, meuf, secoue-le vite » (Shake that a** girl, shake it fast girl) et « Des fenêtres aux murs / Jusqu'à ce que la sueur coule de mes cou***** » (From the windows to the walls / 'Til sweat drops down my ba***), Zuckerberg ne s'embarrasse pas des bonnes manières. Une performance vocale particulièrement auto-tunée, où le milliardaire semble être plutôt à son aise.