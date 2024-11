Cette collaboration musicale s'inscrit dans une stratégie plus large de Zuckerberg. Après avoir été cantonné à l'image du geek en hoodie, le PDG multiplie les initiatives pour paraître plus cool et décontracté. Entre ses sessions de surf, ses changements de look et maintenant cette collaboration musicale, il semble vouloir casser les codes traditionnels de l'entrepreneur tech (et probablement montrer qu'Elon Musk n'a pas le monopole de la non-conformité).