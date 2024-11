Final Cut Pro est le logiciel de montage vidéo historique d'Apple, et il n'avait que peu évolué depuis plus d'une dizaine d'années. C'est en effet en 2011 que Final Cut Pro X avait été proposé aux monteurs vidéo, avec une toute nouvelle interface et de nouvelles options. Les retours avaient été très mitigés, notamment auprès des monteurs professionnels, déstabilisés par une expérience utilisateur rappelant davantage iMovie, le logiciel de montage grand public fourni avec les Mac, qu'une solution d'édition professionnelle.

Durant une décennie, Apple a revu progressivement sa copie avec le retour d'options réclamées par les professionnels, et l'heure est aujourd'hui venue pour Final Cut Pro d'évoluer vers une nouvelle version majeure.