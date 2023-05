Ça y est ! Apple propose enfin Final Cut Pro et Logic Pro sur iPad !

Les iPad sont aujourd'hui des appareils incontournables pour ce qui est de la productivité. Ces tablettes tactiles, ou du moins les modèles les plus performants, permettent de jouir d'un grand nombre d'applications tierces pour monter des vidéos et créer de la musique. En revanche, et aussi étonnant que cela puisse paraître, les tablettes tactiles d'Apple ne permettaient toujours pas de télécharger les applications Final Cut Pro et Logic Pro. Fort heureusement, cela va très bientôt changer !