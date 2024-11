Bit_Man

Ca me semble difficile, la FED est trop bien installée…

Ensuite le bitcoin est volatile, pas tres pratique pour budgetiser et gerer les ressources d’un état.

Puis, si il y a adoption du bitcoin sa valeur va augmenter, ce qui rendra encore plus riches ces wallets privés :

Selon les données actuelles, voici les 5 plus gros wallets de Bitcoin (BTC) :

Fidelity Digital Assets: 202 000 BTC (~12,5 milliards de dollars) - Fidelity, une institution financière américaine, détient ce wallet, qui est utilisé pour gérer ses portefeuilles d’investissement en cryptoactifs.

Block.one: 164 000 BTC (~10,2 milliards de dollars) - Block.one, la société derrière la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bullish et propriétaire de CoinDesk, détient ce wallet.

Mystérieux wallet anonyme: 100 000 BTC (~6,4 milliards de dollars) - Ce wallet a émergé récemment et est considéré comme l’un des plus gros détenteurs de Bitcoin au monde, bien qu’il soit anonyme.

Binance: 80 000 BTC (~5,1 milliards de dollars) - L’échange de cryptomonnaies Binance détient ce wallet, qui est utilisé pour gérer ses réserves de Bitcoin.

Bitfinex: 60 000 BTC (~3,8 milliards de dollars) - L’échange de cryptomonnaies Bitfinex détient ce wallet, qui est utilisé pour gérer ses réserves de Bitcoin.

Il est important de noter que ces chiffres peuvent varier en fonction des mouvements du marché et des transactions effectuées sur ces wallets. De plus, il est difficile de déterminer avec certitude qui est derrière le mystérieux wallet anonyme.

