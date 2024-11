Pour Christelle Wieder, adjointe en charge des égalités de genre, la solution passe par un réaménagement en profondeur des cours de récréation. La ville s'est fixé un objectif ambitieux : végétaliser 65 % des établissements scolaires d'ici 2026. En remplaçant le béton par des espaces verts et en proposant des activités alternatives comme la roue à jeux inclusifs ou le harcélomètre, la municipalité espère bouleverser les codes établis.

L'élue souhaite que ce projet de végétalisation permette plus d'égalité d'occupation de l'espace. « On espère pouvoir créer plus d'égalité pour que tout le monde ait la liberté de jouer dans la cour de récréation, quel que soit son sexe ou son âge. On espère, en changeant l'espace, changer les rapports entre les filles et les garçons, et aller vers plus d'égalité, prévenir aussi les violences sexistes et sexuelles », dit-elle.

Les équipes pédagogiques sont également formées pour proposer de nouvelles animations et sensibiliser les élèves aux comportements inadaptés. Un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros qui divise les parents : certains y voient une avancée sociale majeure quand d'autres dénoncent une atteinte aux jeux traditionnels, comme ce papa qui s'inquiète de savoir si ses jumeaux vont pouvoir continuer à jouer au foot à la récré, ou cette maman qui dénonce les « valeurs wokistes » d'une « mairie écolo ».

« Petit à petit, l'oiseau fait son nid »... et la mixité aussi.