L'assiduité des étudiants de l'école du barreau vérifiée par géolocalisation

La géolocalisation pour signifier sa présence en cours… On imagine que les futurs défenseurs des droits et libertés ont dû être échaudés. Et en effet, plusieurs se sont déjà plaints sur Twitter alors qu'une pétition a été lancée pour protester. « Nous, représentants des élèves de la promotion Dominique Simonnot, sommes opposés à ce système qui s’apparente à un “flicage” des élèves, complètement disproportionné dans ses moyens de contrôle, attentatoires à nos droits et liberté », affirment-ils.