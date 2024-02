Cette ville française publie un arrêté pour interdire l'usage des mobiles sur la voie publique

Le résultat du référendum n'est pas le seul signe que le sujet est clivant au sein de la communauté.

Le sujet a en effet divisé les habitants de Seine-Port, certains étant favorables à la charte pour protéger les enfants des effets apparemment néfastes des écrans, d’autres étant hostiles à l’ingérence du maire dans leur vie privée et à la restriction des loisirs des jeunes, comme Maxence et Lenka, 18 ans:

« Pas de portable dans l’espace public ? Mais il n’y a rien à Seine-Port pour les jeunes ! »



Quant à ceux qui ont voté en faveur de la charte, les réactions ne se sont pas fait attendre.

« Si les règles sont les mêmes pour tous à Seine-Port, ce sera plus facile pour les parents », témoigne un père de famille. De son côté, une enseignante dresse un constat sans appel: « Je vois les ravages des écrans chez les petits de 3 ans. Certains ne savent pas utiliser leurs doigts, empiler les cubes, baisser leur pantalon pour faire pipi ».

Enfin, chat échaudé craint l'eau froide, pour cette habitante, qui a fait les frais de son utilisation du smartphone dans la rue: « Je répondais à un SMS en marchant dans la rue et je n’ai pas vu le trottoir. Je me suis cassé une cheville, un genou, et le nez ! ».

S'il est encore trop tôt pour les habitants de Seine-Port pour tirer les enseignements de ces mesures, il est bon de rappeler que

d'après l'étude Elfe, le temps d'écran moyen quotidien d'un enfant français de 2 ans est de 56 minutes, puis de 1 h 20 à 3 ans et demi, et enfin, de 1 h 34 à 5 ans et demi.