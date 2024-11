L'élément graphique généré lors du partage contient un lien qui renvoie vers Spotify ou Apple Music pour écouter le morceau ou l'album partagé. Il peut être également intégré à un clip vidéo réalisé depuis l'application.

« Le lancement aujourd'hui de « Share to TikTok » est le dernier exemple en date de notre engagement permanent à soutenir la découverte de musique et la promotion d'artistes en partenariat avec des services de streaming musical », indique Ole Obermann, Global Head of Music Business Development chez TikTok.

Le réseau social indique aussi que cette nouvelle fonctionnalité permettra aux artistes eux-mêmes de faire leur promotion sur TikTok en partageant rapidement les liens de leurs derniers morceaux, ce qui pourra contribuer à augmenter le nombre de streams, et donc les revenus qu'ils perçoivent.

Cette nouvelle fonction accompagne un autre outil qui permet lui de faire le chemin inverse et de consulter un morceau découvert sur TikTok et de l'écouter sur une plateforme de streaming, puis de le sauvegarder. Après l'échec de son propre service de streaming, TikTok renforce sa position de plateforme incontournable de découverte musicale et de promotion.