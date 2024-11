La course à la Maison-Blanche arrive à son terme et les grands acteurs de l'intelligence artificielle ont anticipé les enjeux liés à la désinformation électorale. ChatGPT, Claude et Gemini ont tous choisi de ne pas se prononcer sur les résultats, renvoyant systématiquement les utilisateurs vers des sources officielles comme l'Associated Press ou Reuters.

Tous, sauf un. L'irréductible de chez X.com, la plateforme d'Elon Musk, a fait les choses différemment. Le chatbot maison Grok s'est lancé dans des prédictions hasardeuses, annonçant notamment une victoire de Donald Trump dans l'Ohio et en Caroline du Nord, alors même que le dépouillement n'avait pas commencé.