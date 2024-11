« Nous répondons à vos questions sur les élections en utilisant un ensemble de sources fiables et informatives. Vous pouvez poser des questions sur des sujets tels que les conditions d'exercice du droit de vote, la manière de trouver votre bureau de vote et les horaires des bureaux de vote. Vous pouvez également recevoir des analyses détaillées, résumées par l'IA, sur les mesures électorales et les candidats, y compris les positions politiques officielles et les soutiens », résume la start-up.