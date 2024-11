Valve partage en outre les caractéristiques techniques des ordinateurs utilisés par les joueurs. La carte graphique la plus populaire est la RTX 3060 de bureau de NVIDIA. Elle est suivie par la RTX 4060 portable, puis par la RTX 4060 de bureau. Nous avons ensuite des modèles plus anciens, comme la GTX 1650 à la quatrième place et la RTX 2060 en cinquième position. Les GPU haut de gamme sont bien plus loin dans le classement.

46,75 % des machines embarquent 16 Go de RAM, et 31,61 % d'entre elles profitent de 32 Go. 9,82 % des joueurs se contentent encore de 8 Go. Sans surprise, la définition d'écran la plus populaire est le Full HD 1920 x 1080p, avec 57,32 % de parts de marché, contre 19,71 % pour le QHD 2560 x 1440p.