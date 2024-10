En mettant en avant son feed STEM, TikTok cherche à se présenter comme un lieu d'apprentissage vertueux, et non plus seulement comme une app chronophage et addictive. Une stratégie de communication bien rodée de la part de son CEO Shou Chew, qui n'a pas manqué de vanter les mérites de ce feed lors de ses deux auditions devant le Congrès américain en 2023 et 2024.

Il faut dire que TikTok est dans le collimateur des autorités, qui l'accusent d'utiliser des « pratiques de design addictives » pour garder les utilisateurs scotchés le plus longtemps possible. En rendant visible par défaut des contenus éducatifs et inspirants, le réseau social espère faire taire les critiques sur sa nocivité, que l'on soit ado ou adulte.

Si malgré tout, vous préférez continuer à vous abrutir devant les dernières tendances stupides de TikTok, rassurez-vous, il est possible de désactiver le feed STEM. Il vous suffit pour cela d'aller dans les paramètres de l'app, puis dans la section « préférences de contenu ». Vous retrouverez alors votre cher fil « Pour toi » et son flot ininterrompu de challenges et de chorégraphies...