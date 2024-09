Pernel

Je suis mitigé (et mi-ours), d’un côté c’est très bien d’aider les gens à avoir un PC, c’est très utile voir presque indispensable, mais les montants sont très très (trop) généreux. Si c’est pour faire du surf, chercher un taf, payer les factures, etc, un laptop dans un « cash » du coin à 200-300 balles fait LARGEMENT suffisant. Prend un Thinkpad (oui j’adore les Thinkpad ^^), un T430, c’est vieux mais suffisant pour énormément de choses, même un X220 (mon chouchou, que j’ai depuis 6-7 ans minimum, acheté 200€) me sert pour surfer, regarder YT en 1080p60, traitement de texte, etc. Enfin je m’en sert moins maintenant (remplacé ces tâches sur un autre laptop fanless avec un N6000), mais pour les usages « basiques » c’est idéal pour le prix. Sinon il y a des très bons laptop avec du 8350U largement plus puissant pour 200-300€, qui sont très confortable à utiliser. Pour du desktop, il y a énormément de bons choix pas cher, comme les Elitedesk USFF (que j’adore aussi, silence complet même en charge lourde, i5 6500T largement suffisant pour beaucoup de choses), acheté moins de 200€.

C’est très bien d’aider les gens, je suis bien sûr totalement pour, mais il ne faut pas le faire n’importe comment.