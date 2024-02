Pour mettre fin à cette situation, La Quadrature du Net, Emmaüs et tous les autres demandent donc à ce que « les algorithmes de notation » soient mis au placard et qu’un « contrôle de légalité indépendant » soit mis en place pour vérifier que les outils informatiques employés par les organismes départementaux soit conformes au Code des relations entre le public et l’administration.