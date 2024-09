Ce changement de structure est l'aboutissement d'un examen de trois mois sur le niveau de garanties apporté par OpenAI sur la question de la sécurité. Le Comité sera ainsi un organe plus indépendant de ce qui avait été développé précédemment. Et pour preuve de cette moindre dépendance à la direction, The Verge nous informe que Sam Altman n'y siégera plus dorénavant.

À l'heure actuelle, le comité est dirigé par Zico Kolter, et intègre l'ancien de la NSA Paul Nakasone, Nicole Seligman, et Adam D'Angelo. Reste maintenant à savoir avec le temps quel sera le degré d'indépendance de cette instance, au sein d'une entreprise qui ne cesse de lancer de nouveaux modèles.