« Nous avons découvert et corrigé un bug qui a entraîné la suppression des Highlights et des Archives des Stories de certaines personnes. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de restaurer ces Stories et nous informons les utilisateurs de l'application s'ils sont concernés » a de son côté expliqué un porte-parole de Meta, au média américain CNN.

On espère maintenant que ceux qui ont malheureusement été victime de ce bug ont eu la bonne idée de sauvegarder ces fichiers, ne serait-ce que sur leur smartphone. Et si ça n'est pas le cas, ce sera un rappel qu'il est toujours bon de sauvegarder dans deux endroits différents les fichiers auquel on tient !