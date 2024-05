Au Japon, les touristes vont pouvoir bénéficier de vitres affichant des traductions instantanées

La société nippone explique que la particularité de ce produit, de 40 centimètres de haut, et 60 centimètres de large, réside d'abord dans le fait qu'il a été entraîné directement en japonais, et ce, pour traduire une douzaine de langues (anglais, français, chinois, coréen...). Un plus, sachant que la plupart des outils de traduction passent par l'intermédiaire de l'anglais pour effectuer une traduction d'une langue à une autre. La possibilité d'une erreur est ainsi réduite.

Ces petites vitres existent déjà dans plusieurs gares de Tokyo, devant les guichets. Et avec leur capacité à rendre les discussions beaucoup plus fluides que lorsque l'on doit écrire sur son smartphone et le montrer pour essayer de se faire comprendre, ces vitres sont de plus en plus demandées dans l'archipel. Ne vous étonnez pas donc si jamais vous tombez sur l'une d'elles lors d'un voyage au Japon !