Après le rachat, le phagocytage : la marque Roccat disparaît, Turtle Beach en assure le suivi

Si le prix et l'overdose de rétroéclairage du Vulcan II Max vous rebutent, mais que vous souhaitez tout de même tenter l'aventure Roccat avec un clavier plein format, ne cherchez plus ! Malgré quelques sacrifices secondaires et un repose poignets que certains jugeront peut-être un peu dur, avec son tarif honnête et son look sobre et premium, le Vulcan II est difficile à véritablement critiquer. Le confort et la précision sont au rendez-vous, tandis que le constructeur n'a pas rogné sur la qualité des matériaux, et c'est là le principal. Une belle alternative aux ténors de la concurrence à quelques euros de moins.