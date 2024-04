Turtle Beach renouvelle une partie de sa gamme d'accessoires gaming

Pour compléter l'expérience de jeu, Turtle Beach a dévoilé le clavier Vulcan II TKL Pro et la souris Burst II Air. Le Vulcan II TKL Pro est un ravissant clavier mécanique rétroéclairé doté de touches RBG personnalisables et d'interrupteurs magnétiques (effet Hall) pour une réactivité accrue. Sans surprise, ce clavier a été conçu pour offrir un confort optimal lors de longues sessions de jeu. Notez qu'il est disponible en deux coloris (noir et blanc) au prix de 159,99 euros.

La Burst II Air, quant à elle, est une souris sans fil dotée d'un capteur optique haute précision de 26 000 DPI/650 IPS (16,5 m/s). Elle est légère (seulement 47 grammes) et ergonomique, et dispose de boutons programmables pour un contrôle total lors de vos sessions gaming. Proposée au prix de 109,99 euros en noir et blanc, elle promet une autonomie de 120 heures en Bluetooth et jusqu'à 40 heures d'utilisation continue pour les jeux en connexion sans fil 2,4 GHz.