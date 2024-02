La Turtle Beach Stealth Ultra rejoint notre comparatif des meilleures manettes PC & consoles !

Si nous intégrons le modèle de Turtle Beach à notre comparatif des meilleures manettes PC et consoles, c'est d'abord pour sa prise en main confortable. La manette Stealth Ultra se distingue par son design ergonomique et son poids plume de 246g, offrant une prise en main agréable et confortable, même pendant de longues sessions de jeu. Sa finition texturée offre une adhérence optimale, tandis que sa forme incurvée épouse parfaitement les contours des mains.

Nous trouvons aussi que la manette de jeu Stealth Ultra déploie de belles performances, tant en termes de grip que de précision. Les sticks asymétriques, dotés de la technologie Hall, garantissent une précision et une réactivité accrues. Cette technologie réduit le frottement et l'usure, minimisant ainsi le risque de drift redouté par les joueurs. La course des sticks est réglable pour s'adapter à différents styles de jeu.

Last but not least, les boutons ABXY, LB et RB, ainsi que le pad directionnel, intègrent des micro-interrupteurs offrant un retour tactile précis et "clicky". Les gâchettes texturées permettent un contrôle optimal et une meilleure réactivité dans les jeux d'action.