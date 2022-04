Turtle Beach lance une oreillette-micro pour le chat… pour avoir l'air d'un vrai standardiste en jeu

Si vous souhaitez conserver une oreille libre pour entendre autour de vous quand vous jouez à un jeu vidéo, voici peut-être une excellente solution. La Recon Air de Turtle Beach est en effet une oreillette-micro compatible Bluetooth 5.1 (et donc iOS, Android, PC et macOS), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, qui pourra aussi bien servir à vous divertir qu'à communiquer dans d'autres cadres grâce à son design relativement sobre.