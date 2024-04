TikTok : une IA pour cloner la voix va arriver sur l'application

C'est une découverte qui devrait enthousiasmer de nombreux fans de TikTok qui vient d'être faite par les équipes de TheSpAndroid. En fouillant dans le code de la dernière version de l'application, ils ont pu dénicher plusieurs éléments indiquant l'arrivée potentielle d'une IA de clonage de voix sur la plateforme.

Des phrases trouvées comme « Create your voice with AI » (Créez votre voix avec l'IA) ou « TikTok Voice Library » (Librairie de voix TikTok) pointent en effet vers cette hypothèse. Et si certains doutaient encore, une capture écran de la nouvelle fonction a été aussi produite par le même média, comme on peut le voir ci-dessous.