Augie veut cloner votre voix pour vous aider à faire des vidéos

Encore une fois, l'intelligence artificielle montre qu'il n'y a que très peu de domaines qu'elle est incapable de toucher. Grâce à Aug X, les utilisateurs sont en mesure d'enregistrer directement leur voix grâce au logiciel pour pouvoir la cloner et l'utiliser plus tard dans des vidéos. Il va sans dire que cette fonctionnalité accélère grandement le processus de création de médias et représente un gain de temps énorme pour les professionnels du milieu.